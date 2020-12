Litigano al mercato per aver toccato la frutta senza i guanti e si minacciano con i coltelli: bloccati dalla polizia (Di sabato 5 dicembre 2020) Doveva essere un semplice acquisto di frutta, invece poteva finire nel sangue. Solo i provvidenziale intervento degli agenti del Commissariato di P.S. di Cisterna presso il locale mercato settimanale, dove si stava consumando un’accesa lite per futili motivi tra una donna che gestisce un banco di vendita e un avventore colpevole di aver toccato i prodotti in vendita senza indossare i guanti, ha scongiurato il peggio. Per qualche attimo il litigio ha assunto livelli di particolare pericolosità, poiché i due contendenti, ad un certo punto, si sono armati di coltelli prelevati sui banchi di esposizione della merce e solo il provvidenziale intervento della volante del Commissariato ha evitato che la lite degenerasse. Leggi anche: Folle corsa (con inseguimento) contromano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 5 dicembre 2020) Doveva essere un semplice acquisto di, invece poteva finire nel sangue. Solo i provvidenziale intervento degli agenti del Commissariato di P.S. di Cisterna presso il localesettimanale, dove si stava consumando un’accesa lite per futili motivi tra una donna che gestisce un banco di vendita e un avventore colpevole dii prodotti in venditaindossare i, ha scongiurato il peggio. Per qualche attimo il litigio ha assunto livelli di particolare pericolosità, poiché i due contendenti, ad un certo punto, si sono armati diprelevati sui banchi di esposizione della merce e solo il provvidenziale intervento della volante del Commissariato ha evitato che la lite degenerasse. Leggi anche: Folle corsa (con inseguimento) contromano ...

CorriereCitta : Litigano al mercato per aver toccato la frutta senza i guanti e si minacciano con i coltelli: bloccati dalla polizia - Egoeimi_cri : Ho girato un attimo su #noneladurso e questi litigano e urlano come se fossero al mercato davanti al fratello di Ma… - Marcoboysan1 : @matteosalvinimi Non mi piace ascoltare 2 super stipendiati che litigano su questioni sociali molto gravi...già non… - VittorioGomiero : RT @OGiannino: Il vicepremier Iglesias leader di Podemos a @LaStampa dice di invidiare governo Conte (“litigano ma decidono”: come no) e la… - lorenzotiezzi : RT @OGiannino: Il vicepremier Iglesias leader di Podemos a @LaStampa dice di invidiare governo Conte (“litigano ma decidono”: come no) e la… -

Ultime Notizie dalla rete : Litigano mercato Litigano al mercato e si minacciano con i coltelli: Denunciate due persone gazzettinodelgolfo.it Litigano al mercato per aver toccato la frutta senza i guanti e si minacciano con i coltelli: bloccati dalla polizia

Doveva essere un semplice acquisto di frutta, invece poteva finire nel sangue. Solo i provvidenziale intervento degli agenti del Commissariato di P.S. di Cisterna presso il locale mercato settimanale, ...

Litigano al mercato e si minacciano con i coltelli: Denunciate due persone

Nella mattina odierna i poliziotti del Commissariato di P.S. di Cisterna sono intervenuti presso il locale mercato settimanale, ove si stava consumando un’accesa lite per futili motivi, tra una donna ...

Doveva essere un semplice acquisto di frutta, invece poteva finire nel sangue. Solo i provvidenziale intervento degli agenti del Commissariato di P.S. di Cisterna presso il locale mercato settimanale, ...Nella mattina odierna i poliziotti del Commissariato di P.S. di Cisterna sono intervenuti presso il locale mercato settimanale, ove si stava consumando un’accesa lite per futili motivi, tra una donna ...