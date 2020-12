La ragazza dell' anno peggiore è un piccolo genio tecnologico

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 5 dicembre 2020) Gaia Cesare Gitanjali ha 15 anni, è di Denver e con l'intelligenza artificiale combatte bullismo, droghe e inquinamento Nell'di tutti» come lo definisce Time in copertina nell'«che ci ha messo tutti alla prova», nell'che «nessuno vorrà mai rivisitare», c'è un concentrato di ottimismo e visione che arriva da una quindicenne con un viso alla Pocahontas e un'intelligenza alla Einstein. Selezionata fra cinquemila talenti americani under 16, Gitanjali Rao, 15 anni, origini indiane ma un presente a Denver, in Colorado, è stata scelta dal settimanale americano come «kid of the year», «giovane», tributo che per la prima volta in un secolo di storia la rivista statunitense riserva ai ragazzi, in attesa'incoronazione ...