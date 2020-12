I regali speciali sono per i bambini (Di sabato 5 dicembre 2020) Questo Natale ha un obbligo morale, non rubare la magia delle feste ai bambini. La situazione che stiamo vivendo è oggettivamente molto difficile e per quanto gli adulti si siano trovati impreparati e sprovvisti degli anticorpi per difendersi da questo virus e dalle sue conseguenze, sono i più piccoli a subire le conseguenze più serie. È per questa ragione che quest'anno, più che in altri, è necessario fare dei regali belli, di quelli che fanno davvero felici i bambini. I regali giusti sono sempre quelli desiderati, attesi ma anche le sorprese non guastano e la magia del dono viene sempre ripagata dalla gioia di chi li riceverle. In questo nostro elenco che lungi dall'essere esaustivo, abbiamo selezionato una manciata di idee per i papà e le mamme che non vogliono sbagliare il colpo. ... Leggi su panorama (Di sabato 5 dicembre 2020) Questo Natale ha un obbligo morale, non rubare la magia delle feste ai. La situazione che stiamo vivendo è oggettivamente molto difficile e per quanto gli adulti si siano trovati impreparati e sprovvisti degli anticorpi per difendersi da questo virus e dalle sue conseguenze,i più piccoli a subire le conseguenze più serie. È per questa ragione che quest'anno, più che in altri, è necessario fare deibelli, di quelli che fanno davvero felici i. Igiustisempre quelli desiderati, attesi ma anche le sorprese non guastano e la magia del dono viene sempre ripagata dalla gioia di chi li riceverle. In questo nostro elenco che lungi dall'essere esaustivo, abbiamo selezionato una manciata di idee per i papà e le mamme che non vogliono sbagliare il colpo. ...

Cercando lo spirito del Natale. Cosa serve? Creatività e una buona connessione internet

Lo spirito del Natale, quel sentimento di empatia che ci prende durante questo periodo, che ci apre agli altri, quell'aria religiosa che s'infonde magicamente anche tra i più laici, quel mood capace d ...

