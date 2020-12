Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci smentisce l’esistenza di un contratto con Flavio Briatore (Di sabato 5 dicembre 2020) Al Grande Fratello Vip si è spesso sfiorata, anche se in maniera marginale, la possibilità di un contratto post matrimoniale in essere tra Elisabetta Gregoraci e l’ex marito Flavio Briatore. Ad alimentare questi sospetti ci sono molti indizi: il comportamento della concorrente, spesso fin troppo attenta alle telecamere, per non parlare dei misteriosi colpetti al cuore, la mancanza di chiarezza circa le sue intenzioni verso Pierpaolo e la sua ritrosia a rispondere in maniera diretta sulla sua vita privata al di fuori della casa del Grande Fratello Vip. Una chiacchierata con Giulia Salemi che chiedeva ad Elisabetta se fosse libera di frequentare chi volesse, quest’ultima ha glissato, suggerendo la possibilità di un ... Leggi su trendit (Di sabato 5 dicembre 2020) AlVip si è spesso sfiorata, anche se in maniera marginale, la possibilità di unpost matrimoniale in essere trae l’ex marito. Ad alimentare questi sospetti ci sono molti indizi: il comportamento della concorrente, spesso fin troppo attenta alle telecamere, per non parlare dei misteriosi colpetti al cuore, la mancanza di chiarezza circa le sue intenzioni verso Pierpaolo e la sua ritrosia a rispondere in maniera diretta sulla sua vita privata al di fuori della casa delVip. Una chiacchierata con Giulia Salemi che chiedeva adse fosse libera di frequentare chi volesse, quest’ultima ha glissato, suggerendo la possibilità di un ...

