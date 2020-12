Gerry Scotti, tristezza a “Verissimo”: “In questo Natale non riusciremo a farlo” (Di sabato 5 dicembre 2020) Gerry Scotti è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Il conduttore ha raccontato la sua esperienza con il contagio al Coronavirus Il conduttore è stato ospite nella trasmissione di Silvia Toffanin, raccontando quella che è stata la sua esperienza con il Coronavirus. Un contagio che l’ha costretto a rimanere fermo ai box nel suo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 5 dicembre 2020)è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Il conduttore ha raccontato la sua esperienza con il contagio al Coronavirus Il conduttore è stato ospite nella trasmissione di Silvia Toffanin, raccontando quella che è stata la sua esperienza con il Coronavirus. Un contagio che l’ha costretto a rimanere fermo ai box nel suo L'articolo proviene da Leggilo.org.

pazzipergerry : Per chi volesse rivedere la puntata integrale di oggi @Gerry_Scotti - annaluisaespo : @pazzipergerry @Gerry_Scotti Bravo oooo, ma posso dire che mi bacerei gerry tuttooooo proprio ma proprio tutto aiuto ahahah - pazzipergerry : Su IG la pagina raggiunge i 5000 followers. Per me è un grande traguardo! Grazie a tutti che condividete la stima e… - susydalgesso : @pazzipergerry @Gerry_Scotti @verissimotv L'ho vista oggi ma la rivedo volentieri, grazie ragazzi! Un bacio a voi! - Italia_Notizie : Gerry Scotti in lacrime a Verissimo: “Non ce l’ha fatta”. E anche Silvia Toffanin scoppia a piangere -