F1 | Charles Leclerc superiore a Vettel in qualifica | il confronto stagionale

Risultato oltre ogni più rosea aspettativa per la Ferrari, che può sorridere al termine delle qualifiche del Gran Premio di Sakhir 2020 grazie allo strepitoso quarto posto ottenuto da Charles Leclerc. Il monegasco ha agguantato un'insperata seconda fila in griglia alle spalle delle Mercedes e di Verstappen, eguagliando il proprio miglior piazzamento stagionale in qualifica (fu 4° anche a Silverstone, Nurburgring e Portimao) e restando virtualmente in corsa per la quarta piazza nel Mondiale. Il nativo del Principato si è reso protagonista in Q3 di un giro straordinario, che gli ha consentito di portarsi addirittura a meno di tre decimi dalla pole position di Bottas con la Mercedes. La scuderia di Maranello, oltre alla quarta piazza di Leclerc, deve però registrare anche le difficoltà di un Sebastian ...

