Dpcm | circolare ai prefetti in vista del periodo natalizio Ministero dell' Interno

Leggi su noinotizie

(Di sabato 5 dicembre 2020) Il capo di Gabinetto del, Bruno Frattasi, ha inviato unaaiine festività natalizie. Contiene una serie di indicazioni in merito alle misure previste daldel 3 dicembre scorso. Per raggiungere i parenti o amici non autosufficienti e più in generale in situazioni di necessità, occorrerà un’autocertificazione. Le forze’ordine effettueranno controlli sulle strade italiane in merito agli spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio e anche tra i comuni a Natale, Santo Stefano e Capodanno. Dalle 18 del 31 dicembre alle 7 del primo giorno del nuovo anno sarà possibile consumare i pasti solo nelle camere degli alberghi e non negli spazi comuni. Dal 21 dicembre 2020 al 6 ...