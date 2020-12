Disneyland Smart Tour | percorrendo Main Street

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 5 dicembre 2020) Siamo giunto al terzo viaggio virtuale alla scoperta del parco Disney di Parigi con il nostro speciale. Nella puntata precedente abbiamo scoperto i dettagli di Town Square, cioè la prima piazza all’ingresso del parco e abbiamo fatto un rapido giro a bordo del treno. A questo punto siamo pronti per proseguire lungo la via davanti a noi:U.S.A. Photo credit: Pieter CrudenaireU.S.A.è la prima area tematica che incontriamo nel parco ed è presente in tutti i parchi Disney del mondo ad eccezione di Tokyo e Shanghai. Lo stile è molto simile a quello già incontrato in Town Square: ci ritroviamo in una ...