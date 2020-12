Criminal Minds 15 e S.W.A.T. 3 fanno il bis su Rai2 tra serial killer e rapimenti: anticipazioni 5 e 12 dicembre (Di sabato 5 dicembre 2020) Criminal Minds 15 e S.W.A.T. 3 hanno fatto il bis questa settimana andando in onda al venerdì e al sabato per avvicinarsi più velocemente al finale di stagione della serie con Shemar Moore e non solo. Le sue serie stanno per volgere al termine e sembra proprio che l’appuntamento con il finale è previsto per il 19 dicembre, salvo cambiamenti. Se l’ultima stagione di Criminal Minds chiuderà i battenti con un doppio episodio, la serie con Shemar Moore andrà in scena con un singolo episodio. Ma cosa ci aspetta in questi nuovi episodi? Dopo il tiepido successo di ieri, Criminal Minds 15 e S.W.A.T. 3 torneranno in onda oggi, a partire dalle 21.10 con due nuovi episodi e, in particolare, ad aprire le danze sarà il team di Shemar Moore con “Lista nera” in cui Tan, proprio ... Leggi su optimagazine (Di sabato 5 dicembre 2020)15 e S.W.A.T. 3 hanno fatto il bis questa settimana andando in onda al venerdì e al sabato per avvicinarsi più velocemente al finale di stagione della serie con Shemar Moore e non solo. Le sue serie stanno per volgere al termine e sembra proprio che l’appuntamento con il finale è previsto per il 19, salvo cambiamenti. Se l’ultima stagione dichiuderà i battenti con un doppio episodio, la serie con Shemar Moore andrà in scena con un singolo episodio. Ma cosa ci aspetta in questi nuovi episodi? Dopo il tiepido successo di ieri,15 e S.W.A.T. 3 torneranno in onda oggi, a partire dalle 21.10 con due nuovi episodi e, in particolare, ad aprire le danze sarà il team di Shemar Moore con “Lista nera” in cui Tan, proprio ...

