Coronavirus | con missione SpaceX si studia virus nello spazio

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - E' pronta a partire la missione 21 di Space X che porterà nello spazio la prima ricerca scientifica contro il Coronavirus condotta in microgravità, sulla Stazione Spaziale Internazionale. "Abbiamo assistito a scoperte che hanno fatto avanzare la medicina, l'ingegneria e l'agricoltura legate alla Terra, e da questo fine settimana in poi la microgravità ci aiuterà nella nostra lotta contro Covid-19, con esperimenti commerciali europei che verranno lanciati sulla Stazione Spaziale Internazionale con la missione 21 del cargo di SpaceX" afferma l'Esa dal suo sito ufficiale. Il lancio del Cargo Dragon 2, in base ad un accordo con a la Nasa, è stato programmato da Space X dallo Space Launch Complex 40 di Cape Canaveral Air Force Station in Florida ...

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - E' pronta a partire la missione 21 di Space X che porterà nello spazio la prima ricerca scientifica contro il coronavirus ...

