Com'è stato girato Apollo 13? Curiosità e retroscena su set e location del film (Di sabato 5 dicembre 2020) Apollo 13 è un un film del 1995 che racconta le sfortunate vicende della missione spaziale del 1970 che avrebbe dovuto portare l'uomo per la terza volta sulla Luna. Ecco alcune Curiosità e retroscena legati alle riprese del colossal di Ron Howard. Leggi su nospoiler (Di sabato 5 dicembre 2020)13 è un undel 1995 che racconta le sfortunate vicende della missione spaziale del 1970 che avrebbe dovuto portare l'uomo per la terza volta sulla Luna. Ecco alcunelegati alle riprese del colossal di Ron Howard.

borghi_claudio : Per intendersi: quello che non è tollerabile sono queste pulcinellate. La riforma funziona da subito, dire 'non lo… - Rinaldi_euro : Questa sera #Conte è stato eccezionale: è riuscito a scontentare tutti!!! - rubio_chef : Oggi i nazisionisti occupanti dello “stato” illegale israeliano, hanno commesso un crimine contro l'infanzia ammazz… - GeaPilato : RT @Pincopanco999: Il #M5S è sempre stato contrario agli 'Yes Man' che per rimanere incollati ad una poltrona vendono l'Italia a #LaMafiaDe… - Kimstellata : RT @Pincopanco999: Il #M5S è sempre stato contrario agli 'Yes Man' che per rimanere incollati ad una poltrona vendono l'Italia a #LaMafiaDe… -

Ultime Notizie dalla rete : Com stato Golpe Borghese, 50 anni fa il mistero del tentato colpo di Stato Adnkronos Gerry Scotti, il dramma a Verissimo: «Purtroppo non ce l'ha fatta...». Silvia Toffanin scoppia a piangere

Gerry Scotti in lacrime a Verissimo: «Purtroppo non ce l'ha fatta...». Silvia Toffanin scoppia a piangere. Oggi, il conduttore è stato ospite nel salotto di ...

Maxi Scheib torna in patria: al via nella Superbike nazionale

Dopo una stagione mondiale chiusa anzitempo con il team Orelac Kawasaki, il numero 77 affronta la ripartenza con una BMW nel campionato cileno ...

Gerry Scotti in lacrime a Verissimo: «Purtroppo non ce l'ha fatta...». Silvia Toffanin scoppia a piangere. Oggi, il conduttore è stato ospite nel salotto di ...Dopo una stagione mondiale chiusa anzitempo con il team Orelac Kawasaki, il numero 77 affronta la ripartenza con una BMW nel campionato cileno ...