Catania: morto Frate Leonardo Grasso, gestiva una comunità. L’ipotesi è omicidio (Di sabato 5 dicembre 2020) Dramma nella notte nella frazione di Riposto a Guardia, provincia di Catania. Fra Leonardo, il gestore della comunità di recupero per tossicodipendenti Tenda San Camillo è morto. Secondo gli inquirenti, L’ipotesi è che si tratti di omicidio seguito da un incendio inscenato per coprire il fatto, è stato appiccato un incendio. Sul caso i carabinieri del comando provinciale di Catania. Ucciso Fra Leonardo L’allarme è stato lanciato intorno alle 5 del mattino di sabato, un vasto incendio aveva colpito la comunità di recupero per tossicodipendenti Tenda San Camillo. Una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno domato le fiamme. Al momento dello scoppio dell’incendio, nella struttura c’erano sei persone e ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 5 dicembre 2020) Dramma nella notte nella frazione di Riposto a Guardia, provincia di. Fra, il gestore delladi recupero per tossicodipendenti Tenda San Camillo è. Secondo gli inquirenti,è che si tratti diseguito da un incendio inscenato per coprire il fatto, è stato appiccato un incendio. Sul caso i carabinieri del comando provinciale di. Ucciso FraL’allarme è stato lanciato intorno alle 5 del mattino di sabato, un vasto incendio aveva colpito ladi recupero per tossicodipendenti Tenda San Camillo. Una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno domato le fiamme. Al momento dello scoppio dell’incendio, nella struttura c’erano sei persone e ...

franca705 : RT @TucciTuccio: È morto tra le fiamme Frate Leonardo Grasso combatteva in prima linea in una comunità di recupero per tossicodipendenti, l… - VannaRicci : RT @TucciTuccio: È morto tra le fiamme Frate Leonardo Grasso combatteva in prima linea in una comunità di recupero per tossicodipendenti, l… - stella7815 : RT @TucciTuccio: È morto tra le fiamme Frate Leonardo Grasso combatteva in prima linea in una comunità di recupero per tossicodipendenti, l… - franc_1908 : RT @TucciTuccio: È morto tra le fiamme Frate Leonardo Grasso combatteva in prima linea in una comunità di recupero per tossicodipendenti, l… - GPiziarte : RT @TucciTuccio: È morto tra le fiamme Frate Leonardo Grasso combatteva in prima linea in una comunità di recupero per tossicodipendenti, l… -