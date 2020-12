5 dicembre: in Fvg 755 nuovi casi, 21 decessi e 7.853 tamponi (Di sabato 5 dicembre 2020) Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 755 nuovi contagi (il 9,61 per cento dei 7.853 tamponi eseguiti). Sono inoltre stati registrati 21 decessi da Covid-19, a cui si aggiungono ulteriori 10 decessi pregressi inseriti oggi a sistema e afferenti al periodo 8 novembre – 2 dicembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 34.765, di cui: 7.992 a Trieste, 15.195 a Udine, 6.868 a Pordenone e 4.286 a Gorizia, alle quali si aggiungono 424 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 15.506. Scendono a 58 i pazienti in cura in terapia intensiva e sono 640 i ricoverati in altri reparti. I decessi ... Leggi su udine20 (Di sabato 5 dicembre 2020) Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 755contagi (il 9,61 per cento dei 7.853eseguiti). Sono inoltre stati registrati 21da Covid-19, a cui si aggiungono ulteriori 10pregressi inseriti oggi a sistema e afferenti al periodo 8 novembre – 2. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 34.765, di cui: 7.992 a Trieste, 15.195 a Udine, 6.868 a Pordenone e 4.286 a Gorizia, alle quali si aggiungono 424 persone da fuori regione. Iattuali di infezione risultano essere 15.506. Scendono a 58 i pazienti in cura in terapia intensiva e sono 640 i ricoverati in altri reparti. I...

