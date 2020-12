10 ricette di Benedetta Parodi per il menu di Natale (Di sabato 5 dicembre 2020) Il Natale 2020 sarà un Natale molto diverso dal solito. Molti di noi potrebbero non muoversi e restare a casa dove passeranno le feste in famiglia. Non sappiamo ancora se ci sarà la possibilità di poter andare al ristorante per festeggiare Natale e Capodanno. Si potrà sicuramente prendere del cibo da asporto o con la consegna a domicilio ma si potrà anche decidere di preparare almeno qualche piatto in casa! E allora abbiamo pensato a ben 10 ricette di Benedetta Parodi per un menu di Natale alla portata di tutti. Come saprete infatti Benedetta è amata per le sue ricette facili e veloci per cui chi si cimenterà con queste preparazioni scoprirà delle ricette davvero facili da fare. Non ci resta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 5 dicembre 2020) Il2020 sarà unmolto diverso dal solito. Molti di noi potrebbero non muoversi e restare a casa dove passeranno le feste in famiglia. Non sappiamo ancora se ci sarà la possibilità di poter andare al ristorante per festeggiaree Capodanno. Si potrà sicuramente prendere del cibo da asporto o con la consegna a domicilio ma si potrà anche decidere di preparare almeno qualche piatto in casa! E allora abbiamo pensato a ben 10diper undialla portata di tutti. Come saprete infattiè amata per le suefacili e veloci per cui chi si cimenterà con queste preparazioni scoprirà delledavvero facili da fare. Non ci resta ...

