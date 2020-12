“X Factor”: tutti i concorrenti in finale (Di venerdì 4 dicembre 2020) I finalisti sono Blind, Casadilego, Little Pieces of Marmelade e N.A.I.P. L’appuntamento di ieri sera, 3 dicembre, ha decretato i concorrenti che accedono alla finale di giovedì 10 dicembre di “X Factor”. Leggi anche: “X Factor”: doppia eliminazione. A sorpresa via i Melancholia Ad accedere all’ultima sfida, in onda su Sky e TV8 e NOW TV, sono Blind, Casadilego, Little Pieces of Marmelade, N.A.I.P. Eliminata invece MyDrama: ogni giudice arriva così all’ultima puntata con un concorrente a testa. Due manche hanno caratterizzato lo show: al termine delle quali i due meno votati sono finiti al ballottaggio finale. Una puntata piena di ospiti: già nella prima parte, nella manche “Feat”, i concorrenti in gara hanno avuto la possibilità di esibirsi con un artista affermato al loro fianco. ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) I finalisti sono Blind, Casadilego, Little Pieces of Marmelade e N.A.I.P. L’appuntamento di ieri sera, 3 dicembre, ha decretato iche accedono alladi giovedì 10 dicembre di “X. Leggi anche: “X: doppia eliminazione. A sorpresa via i Melancholia Ad accedere all’ultima sfida, in onda su Sky e TV8 e NOW TV, sono Blind, Casadilego, Little Pieces of Marmelade, N.A.I.P. Eliminata invece MyDrama: ogni giudice arriva così all’ultima puntata con un concorrente a testa. Due manche hanno caratterizzato lo show: al termine delle quali i due meno votati sono finiti al ballottaggio. Una puntata piena di ospiti: già nella prima parte, nella manche “Feat”, iin gara hanno avuto la possibilità di esibirsi con un artista affermato al loro fianco. ...

