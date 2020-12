Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 4 dicembre 2020)DEL 04 DICEMBREORE 10:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SULLA PONTINA CODE TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONESULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA FLAMINIA CODE TRA LABARO E GROTTAROSSA IN DIREZIONESULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA COLOMBO CODE TRA ACILIA E MALAFEDE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. ...