Via alla riqualificazione delle Terme di Latronico

Leggi su corrierenazionale

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Firmato un accordo per ladiin Basilicata: i lavori saranno realizzati dall’impresa Russit srl È stato firmato dal ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli il decreto per l’accordo di programma per lae l’ampliamento del complesso turistico e termale di, nel Potentino. Lo rende noto l’assessore regionale alle… L'articolo Corriere Nazionale.