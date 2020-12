Ultime Notizie Roma del 04-12-2020 ore 12:10 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio con prima del premier Conte su nuovo dpcm governo blinda il Natale non possiamo abbassare la guardia dobbiamo evitare una terza Ondata gennaio che potrebbe essere violenta intanto non faremo un nuovo lockdown generalizzato niente divisioni è il momento di Idice Conte presentando le misure tensione con le regioni che esprimono rammarico per il metodo con cui è stato approvato il decreto con le regole per gli spostamenti dal 21 dicembre al 6 gennaio per il presidente della Lombardia fontana in stabile divieto di spostarsi a Natale Santo Stefano per ricongiungimenti familiari Toti le misure del governo non stanno in piedi Dunque all’insegna del rigore per contrastare la pandemia tra le misure del nuovo dpcm il divieto di spostarsi tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 4 dicembre 2020)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio con prima del premier Conte su nuovo dpcm governo blinda il Natale non possiamo abbassare la guardia dobbiamo evitare una terza Ondata gennaio che potrebbe essere violenta intanto non faremo un nuovo lockdown generalizzato niente divisioni è il momento di Idice Conte presentando le misure tensione con le regioni che esprimono rammarico per il metodo con cui è stato approvato il decreto con le regole per gli spostamenti dal 21 dicembre al 6 gennaio per il presidente della Lombardia fontana in stabile divieto di spostarsi a Natale Santo Stefano per ricongiungimenti familiari Toti le misure del governo non stanno in piedi Dunque all’insegna del rigore per contrastare la pandemia tra le misure del nuovo dpcm il divieto di spostarsi tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio ...

