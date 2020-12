Sgarbi | dopo la diretta Facebook con gli insulti | è bufera

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 4 dicembre 2020) “Mi vergogno che la città di Raffaello e Volponi sia rappresentata da un personaggio così volgare e senza rispetto per le istituzioni“. Così il sottosegretario al Mise Alessia Morani attacca Vittorioche “insulta il Parlamento, il Presidente della Camera Fico e il Presidente del Consiglio Conte” durante unaripresa dal neo parlamentare marchigiano Mauro Lucentini. Il sottosegretario aggiunge “non so cosa aspetti ancora il sindaco di Urbino Maurizio Gambini a farlo dimettere”. La Morani rivolge aspre critiche anche in direzione del deputato della Lega Lucentini “che si fa delle allegre risatine“. Il parlamentare marchigiano Mauro Lucentini si giustifica però sottolineando che il video trasmesso sulla sua paginaè uno spezzone di unapiù ampia nella quale ...