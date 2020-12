Rivoluzione a Hollywood La Warner Bros fa uscire contemporaneamente i film in sala e in streaming | ecco i titoli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 dicembre 2020)ad. Wonder Woman 1984, Matrix 4, il remake di Dune, e altri 14distribuiti da., si vedrannonei (pochissimi) cinema aperti e in. Questo almeno per l’intero anno 2021. La scelta era nell’aria da tempo e sembra presagire un cambiamento futuro nel paradigma di fruizione del prodotto cinematografico mica da ridere. Una delle grandi majoriane ha quindi tagliato il nodo gordiano.ha annunciato che i 17del listino 2021 – tra questi, anche In the heights di Lin-Manuel Miranda; il prequel de I soprano – The many saints in Newark; l’Elvis di Baz Luhrmann; il cinecomic The Suicide Squad – potranno essere visti sulla piattaforma HBO Max ...