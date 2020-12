Revocati i domiciliari a Castellucci (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tiziana Paolocci Giovanni Castellucci Ma per il Riesame di Genova l'ex ad "era senza scrupoli verso la vita degli utenti" Giovanni Castellucci, l'ex amministratore delegato di Aspi e Atlantia, finito agli arresti domiciliari l'11 novembre nell'ambito dell'inchiesta della procura di Genova sulle barriere fonoassorbenti, non è più ai domiciliari. Lo ha deciso lunedì il tribunale del Riesame, stabilendo per il manager una misura interdittiva, mentre resta il provvedimento per l'altro manager, Michele Donferri Mitelli, ex dirigente di Autostrade. «Siamo molto soddisfatti perché la misura ci sembrava sproporzionata» ha fatto sapere il suo avvocato Carlo Longari. I giudici hanno però disposto per lui l'interdizione per 12 mesi dall'esercizio dell'attività professionale di ingegnere e dagli uffici direttivi di ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tiziana Paolocci GiovanniMa per il Riesame di Genova l'ex ad "era senza scrupoli verso la vita degli utenti" Giovanni, l'ex amministratore delegato di Aspi e Atlantia, finito agli arrestil'11 novembre nell'ambito dell'inchiesta della procura di Genova sulle barriere fonoassorbenti, non è più ai. Lo ha deciso lunedì il tribunale del Riesame, stabilendo per il manager una misura interdittiva, mentre resta il provvedimento per l'altro manager, Michele Donferri Mitelli, ex dirigente di Autostrade. «Siamo molto soddisfatti perché la misura ci sembrava sproporzionata» ha fatto sapere il suo avvocato Carlo Longari. I giudici hanno però disposto per lui l'interdizione per 12 mesi dall'esercizio dell'attività professionale di ingegnere e dagli uffici direttivi di ...

fattoquotidiano : Autostrade, il Riesame: “Castellucci senza scrupoli su vita utenti”. Domiciliari revocati perché non è più amminist… - SempreLibero2 : RT @SempreLibero2: Revocati gli arresti domiciliari a Castellucci: questi non solo non vanno mai in carcere, ma neppure agli arresti domici… - SempreLibero2 : Revocati gli arresti domiciliari a Castellucci: questi non solo non vanno mai in carcere, ma neppure agli arresti d… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Autostrade, sono stati revocati gli arresti domiciliari a Giovanni #Castellucci, ex Ad di #Aspi e #Atlantia. Lo ha decis… - antoninobill : Autostrade, il Riesame: “Castellucci senza scrupoli su vita utenti”. Domiciliari revocati perché non è più amminist… -