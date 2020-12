Pippo Baudo NON è morto, la fake news fa il giro della rete: “Faccio le corna!” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Pippo Baudo NON è morto. Alcune ore fa, alcuni siti e blog hanno tirato fuori questa agghiacciante notizia senza prima accertarsi oppure avere una fonte ufficiale da cui attingere. Così, per due squallidi click e “una fuga di notizie”, hanno gettato in rete una informazione sbagliata, mettendo in ginocchio, ancora una volta, l’informazione online che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 4 dicembre 2020)NON è. Alcune ore fa, alcuni siti e blog hanno tirato fuori questa agghiacciante notizia senza prima accertarsi oppure avere una fonte ufficiale da cui attingere. Così, per due squallidi click e “una fuga di notizie”, hanno gettato inuna informazione sbagliata, mettendo in ginocchio, ancora una volta, l’informazione online che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

chetempochefa : 'Faccio le corna, ogni anno succede che qualcuno dia una notizia letale su di me. Per fortuna, ogni volta che qualc… - Adnkronos : 'È morto #PippoBaudo', ma lui smentisce: 'E faccio le corna...' - _jowa_ : Non vi rischiate a toccare Pippo Baudo #pippobaudo - Lory_221b : RT @ellittica_: Quando il 2020 incontra Pippo Baudo, il 2020 è un uomo morto - LordBag : Pippo Baudo è morto più volte di Goku. #pippobaudo -