Pepe ai cittadini di San Giorgio del Sannio | “In piazza per le luci” E la zona rossa?

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSandel(Bn) – L’avviso del comune di Sandelè carico di speranza: “fiat lux”. Mai come in questo periodo si è parlato di luce in fondo al tunnel, di fine dell’emergenza che è sempre più vicina. E questa va ad abbracciare un momento, quello del Natale, nel quale le luci la fanno da padrona, simbolo di gioia nella festa più attesa. In un momento diverso, l’invito del sindaco poteva rappresentare un modo per abbracciare la propria comunità, stringersi per l’accensione delle luminarie che rappresentano quel tocco di vita in più e l’ingresso a piè pari nell’atmosfera. E in effetti il sindacoha pensato di fare questa cosa e l’ha resa pubblica sul sito del comune, appuntamento fissato per domani alle 18, peccato che la Campania sia ancora in ...