Pd | tra insofferenze e posizionamenti | il segnale dei ' frondisti' dem in Parlamento Adnkronos 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 dicembre 2020) () - "C'è un tema di confronto e di giusta considerazione da parte del governo. Non si può far finta che le richieste dei gruppi non esistano o addirittura banalizzarle e derubricarle. Noi siamo qui in prima linea a farci carico della tenuta della maggioranza ogni giorno. Con tensioni evidenti, a partire dal Mes. Sarebbe importante ci fosse un maggiore dialogo, riconoscimento e comprensione", dice uno dei sottoscrittori delle lettere di ieri che chiede di non essere citato perchè "non vogliamo alimentare ulteriori tensioni". A sottoscrivere le lettere sono stati alcuni parlamentari di Base Riformista, qualcuno dell'area Martina e dei Turchi di Matteo Orfini. "Io non ho firmato -spiega Orfini all'- ma alcuni dei miei sì perchè condividevamo il merito della richiesta ovvero quello di rivedere per i piccoli comuni lo stop alla mobilità ...