Operazione Risorgimento Digitale | l' Italia si evolve e rinnova

(Di venerdì 4 dicembre 2020) L’obiettivo è favorire una rimontadell’, per farlo verranno attivate nuove iniziative realizzate in collaborazione con istituzioni e imprese, rivolte a tutti. Parte da questi presupposti l’, che sinei format con piattaforme, webinar gratuiti e livelli di apprendimento certificati per assicurare su scala nazionale la massima diffusione delle conoscenze per l’uso degli strumenti digitali. L’iniziativa promossa da Tim in collaborazione con altri partner è mirata per cittadini, scuola, imprese e Pubblica amministrazione.L’ultimo rapporto DESI 2020 utilizzato dalla Commissione Europea per valutare lo stato di digitalizzazione dei Paesi Membri (con dati a giugno 2019), mostra un’ancora molto indietro rispetto ...