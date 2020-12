Milan | che rimonta anche senza i “vecchi” Le assenze non fanno più paura

(Di venerdì 4 dicembre 2020) La vittoria ottenuta incontro il Celtic è avvenuta in un contesto inedito: non c’era in campo neun over 28 Ilcontro il Celtic ha ottenuto la matematica qualificazione ai sedicesimi di Europa League e una consapevolezza in più: è possibile ribaltare un matchi propri leader in campo. L’asannunciata di Ibrahimovic e l’infortunio dopo appena dieci minuti di Kjaer (nelle prossime ore nuovi esami) avevano lasciato inizialmente un vuoto caratteriale “colmato” beffardamente dai due gol scozzesi. E’ proprio sul due a zero però che i “ragazzi terribili” (Rebic il più “anziano” con 28 primavere sulle spalle) hanno trovato un orgoglio a tratti sorprendente sospinto dal destro chirurgico di Calhanoglu e dalle interminabili sgambate di Theo Hernandez a ...

