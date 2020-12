Maltempo e neve, caos sulle autostrade liguri: la rabbia degli automobilisti bloccati (Di venerdì 4 dicembre 2020) A causa del Maltempo e della neve sono state chiuse le autostrade A26 e A7 in liguria. Centinaia di auto e tir sono rimaste bloccate in lunghe code. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) A causa dele dellasono state chiuse leA26 e A7 ina. Centinaia di auto e tir sono rimaste bloccate in lunghe code. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

TgLa7 : ??ULTIMORA?? Squadre di soccorso della Protezione Civile sull'autostrada A7 Milano Genova per portare coperte, bevand… - DPCgov : #4dicembre Piogge intense, venti forti, neve e rischio valanghe: nelle prossime ore e domani, #5dicembre, l’Italia… - Unomattina : Dopo un autunno piuttosto caldo e il violento maltempo che ha messo in ginocchio Bitti, in Sardegna, sembra che ora… - ilfattovideo : Maltempo e neve, caos sulle autostrade liguri: la rabbia degli automobilisti bloccati - Valedance11 : RT @Unomattina: Dopo un autunno piuttosto caldo e il violento maltempo che ha messo in ginocchio Bitti, in Sardegna, sembra che ora sia arr… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo neve Cronaca meteo DIRETTA: MALTEMPO E NEVE IN PIANURA al Nord; FOTO, VIDEO e previsioni 3bmeteo METEO MILANO – MALTEMPO con PIOGGE e ACQUAZZONI dopo qualche FIOCCO in mattinata, ecco le previsioni

Instabilità tornata protagonista del nostro Paese Il maltempo è tornato ad essere protagonista dello scenario meteorologico del Mediterraneo e della nostra Penisola. Questo grazie all\'affondo di ?

METEO cronaca diretta: TANTA NEVE sulle Alpi e siamo solo all'inizio. Foto e video

NEVE SULLE ALPI, SARA' TANTISSIMA: Seconda perturbazione dall'ingresso dell'inverno meteorologico del 1 dicembre e seconda tornata di neve al Nord, soprattutto sulle Alpi ma questa volta la fase di ma ...

Instabilità tornata protagonista del nostro Paese Il maltempo è tornato ad essere protagonista dello scenario meteorologico del Mediterraneo e della nostra Penisola. Questo grazie all\'affondo di ?NEVE SULLE ALPI, SARA' TANTISSIMA: Seconda perturbazione dall'ingresso dell'inverno meteorologico del 1 dicembre e seconda tornata di neve al Nord, soprattutto sulle Alpi ma questa volta la fase di ma ...