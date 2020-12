L’oggetto misterioso che ricompare dopo dieci mesi (Di sabato 5 dicembre 2020) A fine 2019 le cronache politiche si accorsero di un oggetto non ben identificato: il Mes, Meccanismo europeo di stabilità. Pochi si ricordavano da dove venisse e come fosse stato creato, l’unica cosa chiara era il posizionamento politico: le destre nettamente contrarie, il governo favorevole, in primis il Pd. Allora si parlava della riforma di tale istituzione (con un rimpallo di accuse piuttosto vivace) che non venne completata, anche per i tempi pachidermici delle modifiche istituzionali comunitarie. dopo dieci mesi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 5 dicembre 2020) A fine 2019 le cronache politiche si accorsero di un oggetto non ben identificato: il Mes, Meccanismo europeo di stabilità. Pochi si ricordavano da dove venisse e come fosse stato creato, l’unica cosa chiara era il posizionamento politico: le destre nettamente contrarie, il governo favorevole, in primis il Pd. Allora si parlava della riforma di tale istituzione (con un rimpallo di accuse piuttosto vivace) che non venne completata, anche per i tempi pachidermici delle modifiche istituzionali comunitarie.… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Asgard_Hydra : NASA, mistero risolto: l'oggetto in orbita intorno alla Terra è un razzo degli anni '60 - HDblog : NASA, mistero risolto: l'oggetto in orbita intorno alla Terra è un razzo degli anni '60 - askingthedaises : “Cos’è?” chiedo studiando l’oggetto misterioso. “Ma come, cos’è? Che razza di infanzia hai avuto?” “Claudio, non lo… - marcoranieri72 : RT @RSInews: Scomparso il monolite misterioso L'oggetto era stato ritrovato nel deserto dello Utah da alcuni funzionari locali; la sua ubic… - RSInews : Scomparso il monolite misterioso L'oggetto era stato ritrovato nel deserto dello Utah da alcuni funzionari locali;… -

Ultime Notizie dalla rete : L’oggetto misterioso Covid e green economy, da Ecomondo la ricetta verde per la ripresa dell’Italia Yahoo Notizie