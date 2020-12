La marijuana da oggi non è più uno stupefacente (Di venerdì 4 dicembre 2020) La marijuana non diventerà subito legale, questo è certo, ma cade l’ultimo tabù sulla sostanza più discussa di sempre. L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha riconosciuto le proprietà mediche della cannabis (e quindi della marijuana), che da oggi non fa più parte delle sostanze ritenute pericolose, come lo sono la cocaina o l’eroina. Lo ha deliberato la Commissione delle Nazioni Unite sugli Stupefacenti che si è riunita per votare una serie di misure proposte dall'Organizzazione mondiale della sanità. Che cosa cambia adesso Le quattro tabelle che classificano piante e derivati psicoattivi a seconda della loro pericolosità non cambiava da 59 anni. Con il voto espresso a Vienna dagli Stati Membri dell'organo esecutivo per la politica sulle droghe l’Onu ha approvato la rimozione della cannabis dalla tabella IV della Convenzione sugli ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Lanon diventerà subito legale, questo è certo, ma cade l’ultimo tabù sulla sostanza più discussa di sempre. L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha riconosciuto le proprietà mediche della cannabis (e quindi della), che danon fa più parte delle sostanze ritenute pericolose, come lo sono la cocaina o l’eroina. Lo ha deliberato la Commissione delle Nazioni Unite sugli Stupefacenti che si è riunita per votare una serie di misure proposte dall'Organizzazione mondiale della sanità. Che cosa cambia adesso Le quattro tabelle che classificano piante e derivati psicoattivi a seconda della loro pericolosità non cambiava da 59 anni. Con il voto espresso a Vienna dagli Stati Membri dell'organo esecutivo per la politica sulle droghe l’Onu ha approvato la rimozione della cannabis dalla tabella IV della Convenzione sugli ...

