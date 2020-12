Juventus, Cassano senza filtri: “A Ronaldo preferisco Lewandowski, Dybala non è un campione” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Antonio Cassano senza filtri nel corso di una diretta switch insieme all'amico Christian Vieri.L'ex attaccante di Roma e Bari ha criticato aspramente Cristiano Ronaldo che, a sua detta, incide negativamente sull'assetto tattico della Juventus."La Juventus non ha bisogno di Ronaldo per vincere lo scudetto, l'ha preso per vincere la Champions. E non ci è ancora riuscita. Per me è un problema per tanti allenatori, tatticamente. Con lui parti 1-0, ma lui vive solo per il goal, non è come Messi che fa giocare bene la squadra. Tra Ronaldo, Lewandowski, Benzema, io prendo gli ultimi. Ronaldo fa 30-40 goal, tanto di cappello, però in funzione della squadra: con Sarri ha avuto difficoltà, lui non gioca tra le linee gioca in ... Leggi su mediagol (Di venerdì 4 dicembre 2020) Antonionel corso di una diretta switch insieme all'amico Christian Vieri.L'ex attaccante di Roma e Bari ha criticato aspramente Cristianoche, a sua detta, incide negativamente sull'assetto tattico della."Lanon ha bisogno diper vincere lo scudetto, l'ha preso per vincere la Champions. E non ci è ancora riuscita. Per me è un problema per tanti allenatori, tatticamente. Con lui parti 1-0, ma lui vive solo per il goal, non è come Messi che fa giocare bene la squadra. Tra, Benzema, io prendo gli ultimi.fa 30-40 goal, tanto di cappello, però in funzione della squadra: con Sarri ha avuto difficoltà, lui non gioca tra le linee gioca in ...

