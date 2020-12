Ilaria Capua: "Con un'altra pandemia così non resistiamo" (Di venerdì 4 dicembre 2020) Milano, 2 dic. (Adnkronos) - "Con un'altra pandemia come questa non ce la facciamo a resistere”. E' il messaggio che lancia Ilaria Capua, direttore del One Health Center of Excellence della Florida University, intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico 2020-2021 dell'università degli Studi di Milano-Bicocca. “Credo sia importante che si lavori in maniera circolare", ha spiegato ancora Capua, per comunicare a tutti "che determinati rischi, come il rischio pandemico, esistono. Bill Gates lo ha detto forte e chiaro nel 2015 e non lo ha ascoltato nessuno". Per Capua, "dobbiamo reinventarci la comunicazione con chi prende le decisioni, perché non è che non lo sapevamo che sarebbe accaduta una cosa così". Quindi ha concluso: "Abbiamo imparato, stiamo imparando e sta ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Milano, 2 dic. (Adnkronos) - "Con un'come questa non ce la facciamo a resistere”. E' il messaggio che lancia, direttore del One Health Center of Excellence della Florida University, intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico 2020-2021 dell'università degli Studi di Milano-Bicocca. “Credo sia importante che si lavori in maniera circolare", ha spiegato ancora, per comunicare a tutti "che determinati rischi, come il rischio pandemico, esistono. Bill Gates lo ha detto forte e chiaro nel 2015 e non lo ha ascoltato nessuno". Per, "dobbiamo reinventarci la comunicazione con chi prende le decisioni, perché non è che non lo sapevamo che sarebbe accaduta una cosa". Quindi ha concluso: "Abbiamo imparato, stiamo imparando e sta ...

