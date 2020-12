Il piano delirante | rapirla per farla tornare con lui e uccidere genitori e fidanzato

Leggi su chenews

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Unben organizzato per rapire la ragazza edi lei. Tutto per vendetta e gelosia. Per una volta non ci si potrà lamentare del coprifuoco: perché senza quello e relativi controlli nelle strade, oggi una famiglia poteva ritrovarsi distrutta. Ildi un uomo geloso e lasciato era terrificante: rapire la ex per costringerla acon lui eche evidentemente in passato avevano osteggiato il loro rapporto, e infine il nuovo. Erano quasi arrivati al loro scopo, si trovavano già nei paraggi della casa di lei, fermi in macchina, motore acceso e il bagagliaio pieno di armi. Ma erano passate le 22, ora di coprifuoco, e i carabinieri li hanno ...