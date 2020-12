Hayabusa-2 sta per rilasciare la capsula!

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Queste sono le ultime, decisive ore in vista del rientro dei campioni di Ryugu sulla Terra. Vediamo i preparativi e la sequenza di eventi in corso.

Le missioni sample-return, quelle che prelevano e riportano a Terra campioni da altri corpi celesti, come hanno fatto le missioni Apollo e come stanno facendo Hayabusa2 e Chang’e-5, sono preziose sfid ...Un veicolo spaziale giapponese che ha recuperato alcuni frammenti dell’asteroide chiamata Ryugu tornerà sulla terra questo fine settimana. Dovrebbe atterrare domenica in Australia ...