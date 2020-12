Gregoraci terrorizzata dalla reazione di Briatore | “Chiama gli avvocati”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Stando ai rumors confermati dal settimanale “Nuovo” in edicola questa settimana, dietro la decisione (ormai ampiamente confermata) di Elisabettadi lasciare la Casa del Grande Fratello Vip 5, non c’è solo l’indubbia voglia di trascorrere le feste con suo figlio Nathan Falco che non vede da mesi. Elisabettasempre più lontana dal GF Vip La soubrette, infatti, avrebbe anche paura delle ritorsioni dell’ex marito Flavio, che lei sa bene odiare queste cose, ovvero essere messo continuamente in mezzo a polemiche da reality show, proprio come accaduto negli ultimi giorni. “Io lo conosco, so che si arrabbia molto per queste cose. Ti avevo chiesto di non parlarne più e invece lo hai fatto” ha spiegato Elisabetta, infastidita e anche intimorita, a Giulia Salemi. ...