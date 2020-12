GF Vip | Urtis e Malgioglio accusano | “Zorzi innamorato di un etero” | esplode la polemica

(Di venerdì 4 dicembre 2020) GF Vip, Giacomoe Cristianodi unla. Ieri sera i due hanno commentato il malessere di Tommaso per Francesco Oppini Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Maria Oppini (@francesco oppini 82) Giacomoe Cristianoieri sera hanno fatto scoppiare una L'articolo proviene da YesLife.it.

Frances11901980 : Incredibile come prima che entrino i tweet siano tutti 'votiamo sempre contro i nuovi per rispetto da chi è li dall… - infoitcultura : GF Vip, Giacomo Urtis pazzo di Tommaso Zorzi: rivelazione bomba nella Casa - zazoomblog : GF Vip Selvaggia Roma puzza Giacomo Urtis la costringe di notte ad andarsi a lavare (VIDEO) - #Selvaggia #puzza… - UnDueTreBlog : Grande Fratello Vip 5 – Ventitreesima puntata del 4 dicembre 2020 – Giacomo Urtis da ospite diventa concorrente.… - infoitcultura : GF Vip: Giacomo Urtis innamorato di Tommaso Zorzi? -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Urtis

Maria Teresa ha anche raccontato un aneddoto piccante, legato a un'esperienza fatta in un...sarcofago! In un museo egizio! "Ero in Egitto con Roberto, il sarcofago egizio era l'unico posto fresco, c'e ...Nella puntata del GF Vip del 4 dicembre, i concorrenti dovranno comunicare la loro scelta sul futuro nella casa: vicini all'addio Oppini e Gregoraci.