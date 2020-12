Fuori era primavera di Gabriele Salvatores in anteprima assoluta su RaiPlay dal 10 dicembre

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Insudal 10e in prima visione su Rai3 sabato 2 gennaio 2021eradiera, il film collettivo di, sarà disponibile sudal 10ine andrà in onda in prima visione su Rai3 sabato 2 gennaio 2021. Prodotto da Indiana Production con Rai Cinema,era- Viaggio nell'Italia del lockdown è un intimo racconto degli italiani in lockdown: dalle meravigliose piazze italiane vuote, agli eroi in prima linea nelle corsie degli ospedali, ai ...