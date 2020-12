F1 oggi, GP Sakhir 2020: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Si torna subito in scena a Sakhir per il penultimo round del Mondiale 2020 di F1. Il Circus si esibirà ancora una volta in Bahrain, ma stavolta il tracciato non sarà quello classico. Il layout, infatti, sarà affine a quello di un semi-ovale, dove la velocità sarà ancor più elevata. Un circuito lungo solamente 3,543 km e composto da 11 curve. I piloti lasceranno il tracciato tradizionale dopo la staccata di curva-4 (che diventerà un po’ meno impegnativa) saltando dunque tutto il misto centrale per poi raccordarsi sul contro-rettilineo del terzo settore. Una pista dunque estremamente veloce, che piacerà agli amanti delle corse americane. Pertanto, per i team, i dati raccolti nella settimana scorsa non saranno di grande utilità visto che l’assetto aerodinamico e meccanico che verrà utilizzato sarà completamente diverso. Un weekend che, oltre per questa ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020) Si torna subito in scena aper il penultimo round del Mondialedi F1. Il Circus si esibirà ancora una volta in Bahrain, ma stavolta il tracciato non sarà quello classico. Il layout, infatti, sarà affine a quello di un semi-ovale, dove la velocità sarà ancor più elevata. Un circuito lungo solamente 3,543 km e composto da 11 curve. I piloti lasceranno il tracciato tradizionale dopo la staccata di curva-4 (che diventerà un po’ meno impegnativa) saltando dunque tutto il misto centrale per poi raccordarsi sul contro-rettilineo del terzo settore. Una pista dunque estremamente veloce, che piacerà agli amanti delle corse americane. Pertanto, per i team, i dati raccolti nella settimana scorsa non saranno di grande utilità visto che l’assetto aerodinamico e meccanico che verrà utilizzato sarà completamente diverso. Un weekend che, oltre per questa ...

santxbrit : bene e mentre sono ancora in mb per Harry Potter, inizia sakhir oggi buon race weekend a tutt* - CiroNoEuro : @Saetta_McQueen Come immagino commenterà il GP di Sakhir 'PURTROPPO SI CORRE ANCHE SENZA DI LUI, SENZA LA LEGGENDA… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: ?? Tutte le foto dei lavori svolti sul @BAH_Int_Circuit #SkyMotori #F1 #Formula1 @mara_sangiorgio - AlessiaOpinions : ?F1: PIETRO FITTIPALDI SOSTITUIRÀ ROMAIN GROSJEAN ? ?? Il pilota brasiliano sostituirà Romain Grosjean almeno per i… - LucianoQuaranta : RT @SkySportF1: ?? Tutte le foto dei lavori svolti sul @BAH_Int_Circuit #SkyMotori #F1 #Formula1 @mara_sangiorgio -