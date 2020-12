Ex ballerino di Amici finisce nei guai con la giustizia: ecco perché (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha commesso un reato molto grave. L’allievo era già noto alle forze dell’ordine. Un ex ballerino della scuola più amata d’Italia,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un exdidi Maria De Filippi ha commesso un reato molto grave. L’allievo era già noto alle forze dell’ordine. Un exdella scuola più amata d’Italia,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

