Emma Marrone, cambio di look esplosivo: pioggia di like e commenti sul social (Di venerdì 4 dicembre 2020) Emma Marrone, cambio di look esplosivo per la cantante salentina: pioggia di like e commenti sul suo canale Instagram ufficiale Emma Marrone è tra le cantanti e le personalità artistiche più amate del nostro Paese. Sono ormai diversi anni che tiene banco tra le hit list italiane ed europee. La cantante salentina ha collaborato con artisti di fama mondiale, che l’hanno resa ancora più celebre e attraverso cui ha avuto la possibilità di mostrare tutta la propria bravura e la propria grinta. Le sue canzoni fanno sognare, ballare, amare e commuovere, si, anche commuovere, perché tante di queste sono pezzi di cuori e di anima. Emma Marrone, che cambio di ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 4 dicembre 2020)diper la cantante salentina:disul suo canale Instagram ufficialeè tra le cantanti e le personalità artistiche più amate del nostro Paese. Sono ormai diversi anni che tiene banco tra le hit list italiane ed europee. La cantante salentina ha collaborato con artisti di fama mondiale, che l’hanno resa ancora più celebre e attraverso cui ha avuto la possibilità di mostrare tutta la propria bravura e la propria grinta. Le sue canzoni fanno sognare, ballare, amare e commuovere, si, anche commuovere, perché tante di queste sono pezzi di cuori e di anima., chedi ...

fanpage : Ai Diversity Media Awards 2020 è stata premiata come Personaggio dell’anno Emma Marrone. La cantante è in prima fil… - HuffPostItalia : Emma Marrone: 'La maternità non è un obbligo. Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli' - sinapsinews : EMMA MARRONE personaggio dell'anno ai DIVERSITY MEDIA AWARDS - unachescrive_ : RT @sottov0ce: Solo Emma può stare benissimo con i capelli rosa, grigi, biondi, castani, bruni e platino. Solo Emmanuela fuckin Marrone. #x… - babelisgezuz : @gandalfclaw Prego??? prova anche Emma Marrone, forse lei è più difficile da raggiungere però tentar non nuoce -