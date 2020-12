Ecco il software elimina code ai drive-in per tamponi (Di venerdì 4 dicembre 2020) Una soluzione digitale per eliminare le code ai drive in e nei presidi per effettuare i tamponi molecolari. Se lo screening di massa che si è concluso recentemente in Alto Adige è stato un successo, è stato anche grazie alla possibilità di poter prenotare l'appuntamento per il test rapido. Ciò ha evitato la formazione di lunghe code all'esterno con conseguenti assembramenti e ha eliminato i tempi d'attesa. E' stato possibile grazie a NO-Q, tecnologia innovativa sviluppata dalla software house altoatesina Vertical Life, leader nella digitalizzazione dell'arrampicata e composta da un team di trenta persone tutte legate dalla stessa passione per il climbing.In totale sono stati ventiquattro i comuni altoatesini che hanno permesso ai propri cittadini di prenotare il test ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 4 dicembre 2020) Una soluzione digitale perre leaiin e nei presidi per effettuare imolecolari. Se lo screening di massa che si è concluso recentemente in Alto Adige è stato un successo, è stato anche grazie alla possibilità di poter prenotare l'appuntamento per il test rapido. Ciò ha evitato la formazione di lungheall'esterno con conseguenti assembramenti e hato i tempi d'attesa. E' stato possibile grazie a NO-Q, tecnologia innovativa sviluppata dallahouse altoatesina Vertical Life, leader nella digitalizzazione dell'arrampicata e composta da un team di trenta persone tutte legate dalla stessa passione per il climbing.In totale sono stati ventiquattro i comuni altoatesini che hanno permesso ai propri cittadini di prenotare il test ...

Su iniziativa del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MIBACT) e Cassa Depositi e Prestiti prenderà il via nei primi mesi del 2021 la piattaforma digitale della cultura. Il p ...

Cyberpunk 2077 si prepara a debuttare su tutte le console su PC, i ragazzi di CD Projekt RED hanno confermato gli orari di apertura dei server ...

