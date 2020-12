Dpcm | confermate le indiscrezioni Divieto di spostamenti dal 21 dicembre

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Il discorso del Premier Conte ha confermato ledegli ultimi giorni La linea dura è la strada scelta dal Governo: l’ombra di una terza ondata e il numero di morti che continua a essere tristemente significativo ha influenzato il decreto di “Natale”. In vigore da oggi, venerdì 4, ilnon lascia troppo spazio a ricongiungimenti o pranzi e cene. Dal 21 al 6 gennaio saranno vietati glifuori regione e anche quelli fuori comune nelle giornate di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Prima di quella data, si prevede, come ha spiegato ieri il Premier Comte che tutte le regioni raggiungano il colore giallo. Leggi anche:Natale: vietatidal 21al 6 gennaio Non sarà nemmeno possibile raggiungere una seconda casa ...