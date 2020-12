Covid, prosegue il calo delle persone ricoverate e dei pazienti in terapia intensiva. DATI (Di venerdì 4 dicembre 2020) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 4 dicembre, in 24 ore si sono registrati 24.099 nuovi casi su 212.741 tamponi. La percentuale di positivi è all'11,33%. I morti in un giorno sono 814 (in totale 58.852). Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 1.688.939. Le persone in terapia intensiva sono 3.567 (-30 rispetto a ieri). I ricoverati con sintomi sono 31.200 (-572) Leggi su tg24.sky (Di venerdì 4 dicembre 2020) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 4 dicembre, in 24 ore si sono registrati 24.099 nuovi casi su 212.741 tamponi. La percentuale di positivi è all'11,33%. I morti in un giorno sono 814 (in totale 58.852). Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 1.688.939. Leinsono 3.567 (-30 rispetto a ieri). I ricoverati con sintomi sono 31.200 (-572)

SkyTG24 : Covid, prosegue il calo delle persone ricoverate e dei pazienti in terapia intensiva. DATI - Mosange : RT @Tg3web: Prosegue la corsa al vaccino contro il covid. La Gran Bretagna, prima in occidente a distribuirlo si difende: 'Nessuna scorciat… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Prosegue la corsa al vaccino contro il covid. La Gran Bretagna, prima in occidente a distribuirlo si difende: 'Nessuna scorciat… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Prosegue la corsa al vaccino contro il covid. La Gran Bretagna, prima in occidente a distribuirlo si difende: 'Nessuna scorciat… - Frizzante1 : RT @Tg3web: Prosegue la corsa al vaccino contro il covid. La Gran Bretagna, prima in occidente a distribuirlo si difende: 'Nessuna scorciat… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid prosegue Covid, prosegue senza interruzione l'attività dell'Asl Toscana Nord Ovest PisaToday Covid, la Campania diventa zona arancione: ordinanza del ministro Speranza

Napoli, 4 Dicembre - Campania, Toscana, Valle D'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area arancione. Lo prevede un'ordinanza che verrà firmata dal Ministro della Salute, R ...

Erogazione di buoni spesa in favore dei cittadini per emergenza Covid, online sul sito comunale l'avviso e i moduli

Possono fare richiesta dei "buoni spesa Covid" i cittadini residenti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID-19 ed in particolare quei nuclei familiari che ha ...

Napoli, 4 Dicembre - Campania, Toscana, Valle D'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area arancione. Lo prevede un'ordinanza che verrà firmata dal Ministro della Salute, R ...Possono fare richiesta dei "buoni spesa Covid" i cittadini residenti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID-19 ed in particolare quei nuclei familiari che ha ...