Coronavirus in carcere Nel sovraffollamento un’altra dura prova

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Secondo magistrati di vaglia e politici, le carceri non avrebbero rappresentato luoghi di trasmissione del Covid, essendo chiuse all’esterno. Previsione superficiale e quindi sbagliata: gli istituti di pena sono infatti frequentati da persone non residenti, come agenti, educatori, volontari, parenti dei detenuti in visita e personale amministrativo. Così ad oggi sono duemila i positivi, equamente ripartiti tra detenuti (anche chi è in isolamento al regime 41 bis) e operatori, nei quasi 200 istituti italiani. La percentuale dei contagiati è dell’1,67, mentre fuori è dell’1,31. Tra i positivi anche due bambini di pochi anni: sì, perché nei nostri penitenziari ci sono pure 33 piccoli, figli di detenute. Gli istituti di pena non sono nemmeno i luoghi idonei per trascorrere una convalescenza complessa.