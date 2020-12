Conte e il TSO sui vaccini, ira su Twitter: 'Peggio che in URSS'. Ma ecco cos'ha detto davvero (Di venerdì 4 dicembre 2020) Vaccino obbligatorio con il TSO? Dopo le parole del premier di ieri sera in conferenza stampa è bufera sui social, con tantissimi utenti che temono l'obbligo vaccinale addirittura col trattamento ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Vaccino obbligatorio con il TSO? Dopo le parole del premier di ieri sera in conferenza stampa è bufera sui social, con tantissimi utenti che temono l'obbligo vaccinale addirittura col trattamento ...

AnnaP1953 : RT @MassimilianRic: TSO e conte. Il fascismo di nuovo al potere. - crotti8 : RT @TazzannoNaZinna: Non c'era bisogno di Conte e del vaccino per capire che molti di voi hanno bisogno del TSO - Piero42395724 : RT @AntonioCarrabi1: Ma sul TSO obbligatorio, come minaccia, niente da dire? Stiamo parlando della parte più orribile e terrificante del di… - SavioFicorella : La frase di Giuseppe Conte sul vaccino imposto per Trattamento Sanitario Obbligatorio è di una gravità incredibile;… - jobwithinternet : RT @RobertoFioreFN: #Conte parla di 'un trattamento sanitario obbligatorio' non necessario in caso di gestione curva del contagio. Si è tra… -