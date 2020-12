Cashback, che cos’è e come funziona (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il presidente Giuseppe Conte ha annunciato, durante la conferenza stampa, le misure messe in campo a partire dal mese di Dicembre. Il Cashback è la misura che prevede un rimborso del 10% per gli acquisti effettuati tramite carta di credito, bancomat e app. Va specificato che tali vantaggi non sono applicabili sugli acquisti online.Sul sito Cashlessitalia vengono spiegate le modalità attraverso le quali poter accedere al sistema, godendo dei vantaggi. Al via anche l’extra Cashback natalizio “L’8 dicembre avrà il via l’extra Cashback di Natale, che prevede che chi paga con carte e app avrà un rimborso del 10% su tutti gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre. Ci sarà un rimborso che potrà arrivare fino a €150. E questo, attenzione, non vale per la famiglia”Dall’8 al 31 dicembre, pertanto, saranno sarà sufficiente effettuare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il presidente Giuseppe Conte ha annunciato, durante la conferenza stampa, le misure messe in campo a partire dal mese di Dicembre. Ilè la misura che prevede un rimborso del 10% per gli acquisti effettuati tramite carta di credito, bancomat e app. Va specificato che tali vantaggi non sono applicabili sugli acquisti online.Sul sito Cashlessitalia vengono spiegate le modalità attraverso le quali poter accedere al sistema, godendo dei vantaggi. Al via anche l’extranatalizio “L’8 dicembre avrà il via l’extradi Natale, che prevede che chi paga con carte e app avrà un rimborso del 10% su tutti gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre. Ci sarà un rimborso che potrà arrivare fino a €150. E questo, attenzione, non vale per la famiglia”Dall’8 al 31 dicembre, pertanto, saranno sarà sufficiente effettuare ...

