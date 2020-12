Buoni fruttiferi postali | tassi dicembre 2020 | quali rendono di più

Leggi su risparmioggi

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Dopo il calo deidi interesse avvenuto nel mese di novembre, anon c’è da registrare alcuna variazione suie dunque sui rendimenti dei. Giunti all’ultimo mese dell’anno, tuttavia, forse può essere opportuno valutare su quale buono postale convenga puntare se hai intenzione di investire su questa forma di risparmio postale. Andiamo dunque a valutare in sintesi quale buono fruttifero rende di più oggi.media e lunga durata:di interesse Nessuna variazione per idi media e lunga durata: con i Bfp 3×2 non più sottoscrivibili, in gioco restano i ...