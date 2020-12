Bertolaso: «Conte dovrebbe solo chiedere scusa. Non c’è solo emergenza, c’è incompetenza» (Di venerdì 4 dicembre 2020) «Ecco fatto: segregati in casa per tutte le feste. Anziani abbandonati, turismo demolito, nazioni confinanti strapiene di sciatori, decessi fra i più alti del mondo. E lo saranno ancora per settimane. Tutto questo perché il Governo non è stato in grado di gestire la seconda ondata che loro stessi avevano previsto. Continuano a chiamarla emergenza, a quasi un anno dall’inizio della pandemia. Chiamiamola con il giusto nome: incompetenza». Lo afferma a chiare lettere Guido Bertolaso. L’ex capo della Protezione Civile commenta in un post su Facebook la situazione in Italia. Bertolaso: «Dicevano che l’ospedale Fiera era inutile…» «Strillate per i morti negli Usa? Il rapporto di popolazione fra noi e gli americani è di 5,5. I nostri 993 che abbiamo perso ieri fanno in proporzione 5.461», sottolinea. E cioè, «poco più del 50% ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 4 dicembre 2020) «Ecco fatto: segregati in casa per tutte le feste. Anziani abbandonati, turismo demolito, nazioni confinanti strapiene di sciatori, decessi fra i più alti del mondo. E lo saranno ancora per settimane. Tutto questo perché il Governo non è stato in grado di gestire la seconda ondata che loro stessi avevano previsto. Continuano a chiamarla, a quasi un anno dall’inizio della pandemia. Chiamiamola con il giusto nome:». Lo afferma a chiare lettere Guido. L’ex capo della Protezione Civile commenta in un post su Facebook la situazione in Italia.: «Dicevano che l’ospedale Fiera era inutile…» «Strillate per i morti negli Usa? Il rapporto di popolazione fra noi e gli americani è di 5,5. I nostri 993 che abbiamo perso ieri fanno in proporzione 5.461», sottolinea. E cioè, «poco più del 50% ...

