Accordo Comune Bergamo-Coripet per il riciclo delle bottiglie in Pet (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - Accordo tra il Comune di Bergamo e Coripet per l'installazione degli eco-compattatori Coripet in tutto il territorio urbano al fine di implementare la raccolta delle bottiglie in Pet. Grazie all'intesa l'amministrazione comunale potrà portarsi avanti rispetto all'obiettivo, indicato nella Direttiva Europea Sup, di una quota del 77% di raccolta per il riciclaggio entro il 2025 (90% entro il 2029). Non solo, nel 2025 le bottiglie in Pet dovranno contenere almeno il 25% di Pet riciclato (R-pet). "Con questo Accordo stiamo dando un corso concreto agli impegni sul tema della gestione dei rifiuti e dell'economia circolare assunti dal consiglio comunale con voto unanime, con particolare riferimento al tema della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos) -tra ildiper l'installazione degli eco-compattatoriin tutto il territorio urbano al fine di implementare la raccoltain Pet. Grazie all'intesa l'amministrazione comunale potrà portarsi avanti rispetto all'obiettivo, indicato nella Direttiva Europea Sup, di una quota del 77% di raccolta per il riciclaggio entro il 2025 (90% entro il 2029). Non solo, nel 2025 lein Pet dovranno contenere almeno il 25% di Pet riciclato (R-pet). "Con questostiamo dando un corso concreto agli impegni sul tema della gestione dei rifiuti e dell'economia circolare assunti dal consiglio comunale con voto unanime, con particolare riferimento al tema della ...

borghi_claudio : Non ho parole. Ma lo state sentendo gualtieri? Sta vantando come successi tutte le trappole per l'Italia contenute… - DarioNardella : Ragazzi delle superiori, ad anno nuovo si torna in classe! Per facilitare gli spostamenti, oltre ai mezzi pubblici,… - fisco24_info : Accordo Comune Bergamo-Coripet per il riciclo delle bottiglie in Pet : - ComunediBergamo : RT @Adnkronos: Accordo Comune #Bergamo-#Coripet per il #riciclo delle bottiglie in #Pet - TV7Benevento : Accordo Comune Bergamo-Coripet per il riciclo delle bottiglie in Pet... -

Ultime Notizie dalla rete : Accordo Comune Accordo Comune Bergamo-Coripet per il riciclo delle bottiglie in Pet Adnkronos Accordo Comune Bergamo-Coripet per il riciclo delle bottiglie in Pet

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - Accordo tra il Comune di Bergamo e Coripet per l'installazione degli eco-compattatori Coripet in tutto il territorio ...

Mirandola, il Consiglio di Stato ribalta le certezze di UCMAN e Regione

MIRANDOLA – Nota stampa di Guglielmo Golinelli sull’ordinanza del Consiglio di Stato relativo alla MIRANDOLEXIT Il Consiglio di Stato si è espresso rigettando la richiesta avanzata da Mirandola di ann ...

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - Accordo tra il Comune di Bergamo e Coripet per l'installazione degli eco-compattatori Coripet in tutto il territorio ...MIRANDOLA – Nota stampa di Guglielmo Golinelli sull’ordinanza del Consiglio di Stato relativo alla MIRANDOLEXIT Il Consiglio di Stato si è espresso rigettando la richiesta avanzata da Mirandola di ann ...