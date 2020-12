Zielinski | “Oggi è mancata un po’ di cattiveria sotto porta E’ quello il nostro punto debole”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Nel post partita di Az-Napoli, ai microfoni di Sky ha parlato Piotr. “Abbiamo creato qualcosa ma potevamo creare di più e concretizzare meglio. Peccato per il pareggio, volevamo la vittoria a tutti i costi ma non era facile”. Avete fatto una partita seria contro una squadra forte. E’ il girone forse più complicato. Hai saltato parecchie partite. A cheti senti fisicamente? “Sicuramente pian piano sto riprendendo. Ora sono in buone condizioni. Stasera non ho fatto tanto bene, ma contro la Roma mi sono sentito bene, fisicamente sto bene, cercherò sempre di aiutare i miei compagni a vincere perché ne abbiamo bisogno” Hai giocato in tutti i ruoli a centrocampo, dove riesci a esprimerti meglio? “Cerco di dare sempre il massimo, ma la mezzala è la posizione in cui ho giocato di più e mi trovo meglio. Sono nato come mezzala sinistra. Ma il ...