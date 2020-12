VIDEO | L’allarme di Minotauro: “Per i giovani le droghe sono un anestetico” (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – Il consumo di sostanze stupefacenti negli adolescenti è cambiato nel tempo, “non tanto nella quantità, ma nella qualità“. Se un tempo “il consumo aveva una valenza oppositiva, oggi funge da anestetico, anti noia, anti tristezza, anti solitudine, addirittura come anti depressivo”. Matteo Lancini, presidente della Fondazione Minotauro, psicologo e psicoterapeuta, descrive con parole dirette la condizione emotiva e psicologica degli adolescenti di oggi e le motivazioni che li portano a consumare sostanze stupefacenti. Leggi su dire (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – Il consumo di sostanze stupefacenti negli adolescenti è cambiato nel tempo, “non tanto nella quantità, ma nella qualità“. Se un tempo “il consumo aveva una valenza oppositiva, oggi funge da anestetico, anti noia, anti tristezza, anti solitudine, addirittura come anti depressivo”. Matteo Lancini, presidente della Fondazione Minotauro, psicologo e psicoterapeuta, descrive con parole dirette la condizione emotiva e psicologica degli adolescenti di oggi e le motivazioni che li portano a consumare sostanze stupefacenti.

LegaSalvini : ?? 'LA RIFORMA DEL MES SAREBBE UNA CALAMITÀ, L'ITALIA SI FERMI!' ?? L'allarme dell'economista Giampaolo Galli in audi… - silvi_72 : RT @Tg3web: La crisi economica in tempi di pandemia è anche stata una formidabile occasione per gli affari della criminalità organizzata. L… - ais_cardin : RT @AvsElectronics: Jet Video e MY AVS ALARM, l'app di gestione del tuo impianto sono la coppia vincente. In caso di allarme, ti invia una… - StellaSirio60 : RT @Tg3web: La crisi economica in tempi di pandemia è anche stata una formidabile occasione per gli affari della criminalità organizzata. L… - MariaErrichiel5 : RT @Tg3web: La crisi economica in tempi di pandemia è anche stata una formidabile occasione per gli affari della criminalità organizzata. L… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO L’allarme Allarme pensioni e previdenza per gli italiani. Cosa sapere (e fare) prima che sia troppo tardi. Fortune Italia